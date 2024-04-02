"Новые обитатели яснополянской конюшни — лошади Кукла и Утеха. Обе они были куплены в Тульской области, в Киреевском районе. В мемориальной постройке, возраст которой насчитывает более двухсот лет, теперь живут 17 животных", — говорится в сообщении.

Здание яснополянской конюшни было построено еще при деде писателя князе Николае Сергеевиче Волконском. Во времена Льва Толстого здесь всегда жили лошади: по разным подсчетам, не менее 20-25 животных.

В Ясной Поляне и сегодня поддерживают усадебные традиции XIX века по содержанию лошадей. Сейчас в музейной конюшне идет обновление поголовья: некоторым яснополянским лошадям больше 25 лет. Животные приобретаются взамен тех, кто уже не может работать из-за старости.

На первом этапе выбора лошади для музея специалисты конюшни просматривают объявления, размещенные на интернет-площадках по продаже животных.

По словам заведующего отделом мемориальной конюшни Ильи Чулкова, необходимая лошадь должна соответствовать нескольким критериям.

"Она должна быть не очень маленькой и не очень крупной. Желательна тяжеловозная порода, поскольку они универсальны и покладисты. Эти качества главные для лошадей, которые работают в музее", — рассказала Чулкова.

Как только сделан предварительный выбор, работники музейной конюшни через прямое общение с продавцом выясняют, что лошадь уже умеет. Ветеринарный врач, который консультирует сотрудников конюшни, вместе с одним из них отправляется для осмотра животного. Ветврач оценивает состояние лошади на основе тестов, которые проводит на месте. В этот момент необходимо понять, насколько она спокойна и готова работать, когда ею управляет незнакомый ей всадник. По результатам этой детальной проверки делается вывод, подходит лошадь музею или нет. Далее животное в сопровождении специалистов отправляется на коневозе к своему новому месту жительства, где начинается период адаптации и подготовка к работе.

Девятилетняя рыжая Утеха — русский тяжеловоз, она появилась на свет на Прилепском конном заводе, специализирующемся на разведении лошадей этой породы. Отцом Утехи был тот же конь, что и у Ленточки, которая уже несколько лет живет в музейной конюшне. Уже сейчас можно сказать, что сестры очень похожи, потому что обе отличаются покладистым характером и легко идут на контакт с людьми.

Гнедой Кукле семь лет, она также относится к тяжеловозной породе. Сотрудники конюшни рассказывают, что эта молодая темпераментная лошадь уже в первую неделю своего пребывания в Ясной Поляне продемонстрировала готовность к работе.

Среди посетителей музея интерес к конюшне растет ежегодно. Новые лошади будут использоваться в занятиях верховой ездой, конных экскурсиях, прогулках верхом и в экипаже, а также мастер-классах на конном дворе и даже в фотосессиях, подчеркивается в сообщении.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно Ясную Поляну посещают до 300 тыс. человек.