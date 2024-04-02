«Акула-мако — один из самых опасных видов акул Красного моря. Люди заметили хищника еще в субботу у побережья Эль-Гуны, к северу от Хургады. Сотрудники по безопасности на воде предупредили о необходимости принятия мер предосторожности, чтобы избежать нападения акулы на жителей и туристов», — пишет издание.

Как отмечает портал, спустя 72 часа поле первого появления акулы она была замечена возле острова Абу-Минкар, где местные жители загорают и занимаются рыбалкой.

«В заповедниках Красного моря третий день подряд продолжаются поиски акул с целью изучения их поведения и причин появления на мелководье», — пишет Cairo24.

Остров Абу-Минкар славится биологическим разнообразием: там часто встречаются косяки дельфинов и различные морские черепахи.

Акула-мако считается одним из самых опасных видов акул, обитающих в водах Красного моря, после тигровой акулы. Неоднократно были зафиксированы случаи нападения этой акулы на человека.