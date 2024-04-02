"Сегодня ночью в омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании "ИрАэро", который доставил в наш город первых пассажиров рейса Баку — Омск. Через час с небольшим в путешествие к берегам Каспийского моря, в столицу Азербайджана, отправились омичи", — говорится в сообщении.

Перелеты по этому маршруту перевозчик выполняет по понедельникам-вторникам. Согласно расписанию на сайте "ИрАэро", вылет из Баку в 21:20 понедельника, прилет в Омск в 2:50 вторника, вылет в 4:00. Прибытие в Баку в 5:30 вторника по местному времени. Рейс Баку — Омск — Баку отсутствовал в расписании омского аэропорта 10 лет.