"В прошлом году у нас в кинолектории был интересный разговор о том, как кино стран остального мира превращается в кино стран основного мира, страны БРИКС все больше и больше похожи на страны основного мира, которые будут делать погоду уже глобально. И поэтому взгляд на кинематографию стран БРИКС очень важен, нужно смотреть, что они привозят, что они показывают, чем дышат", — сказал Кудрявцев на пресс-конференции ММКФ.

В конкурсную программу фестиваля вошли "Ненормальный" режиссера Ильи Маланина (Россия), "Шаг к мечте: раз и навсегда" режиссера Дун Чэнпэна (Китай), "После ухода" режиссёра Реза Неяти (Иран), "Примитив" режиссера Амитаба Чатерджи (Индия), "Сэкондс" режиссера Лиеса Куна (ЮАР), "Жокей пустыни" режиссер Абу Бакра Шауки (Саудовская Аравия, Египет), "Крысиная дыра" режиссера Моххамеда Эль-Саммана (Египет) и "Пуреза" режиссера Ренато Барбиери (Бразилия). В жюри фестиваля вошли режиссер и продюсер Алексей Пиманов (председатель жюри), первая женщина-режиссер, сценарист из ОАЭ Найла аль Хаджа, Йиргашева Тешоме (Эфиопия), Жао Шугуан (Китай) и Флоренс Масебе (ЮАР).