"Из обследованных за два года 1065 участков незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 577 участках, из них 167 незаконных объектов размещения выявлено в 2024 году", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

Она отметила, что для предоставления гостиничных услуг, земельный участок должен иметь соответствующий вид разрешенного использования (ВРИ) — "для гостиничного обслуживания". По всем зафиксированным фактам нелегального размещения отелей собственникам направляют предостережения, а также разъяснительные письма о способах устранения нарушения.

Так, по результатам профилактических мероприятий 73 правообладателя стали использовать земельный участок по целевому назначению (12 из них — в 2024 году), 30 собственников приняли решение изменить ВРИ для использования участков в коммерческих целях (8 — в этом году), а 35 — уже изменили вид разрешенного использования в соответствии с законом (19 из них — в текущем году).