«Спрос на направление высокий, поэтому организация туров продолжится, а география туризма в КНДР будет расширяться. В среднем мы набираем по две группы в месяц. В ближайшее время планируем группу на 15-19 апреля, празднование Дня солнца, дня рождения Ким Ир Сена, уже 15 человек забронировали тур. Затем на 29 апреля — 3 мая очень хороший спрос, уже больше 30 человек. На поездку 6-10 мая также порядка 15 человек», — рассказала директор владивостокской компании «Восток-Интур» Инна Мухина.

Растет число регионов, откуда приходят запросы на путешествия.

По словам эксперта, запросы на путешествия в КНДР приходят из Якутии, Иркутска, Калининграда, Перми, Рязани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии.

Мухина добавила, что северокорейские партнеры учитывают замечания и пожелания российских туроператоров по итогам поездок групп.

«Когда я впервые приехала на горнолыжный курорт «Масикрен», обратила внимание, что нет сноубордов. К приезду первой нашей группы сноуборды уже появились. При этом все оборудование новое, качественное, трассы в КНДР широкие, нет столпотворения катающихся, отношение к туристам очень благожелательное. Кухня максимально приближает меню к нашим вкусам, и пришлось даже настоять, чтобы давали что-то местное, национальное. Корейцы стесняются своей якобы простой еды, но мы их убедили», — сказала она.

В феврале 2024 года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов – 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен». Еще две такие поездки прошли в марте.