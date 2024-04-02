"В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что село Сенницы известно с XV века согласно платежным книгам 1595 года. Оно принадлежало князю А.Ф. Гагарину. Имение оставалось в собственности рода Гагариных с перерывом до конца XVIII века. В начале XIX века усадьба перешла М.Ю. Вильегорскому, известному музыкальному деятелю и композитору. После Вильегорских дом с парком и хозпостройками перешел во владении князей Шаховских. Последними владельцами были графы Келлеры.

По информации из открытых источников, в 1919-1920 годах усадьба была национализирована, имущество Келлеров и обстановка расхищены. В 1930-х сгорел главный особняк, к середине XX века большая часть зданий разрушилась. В 1990-х годах провели частичную реставрацию дома управляющего и конюшни, в церкви Вознесения возобновили службы.