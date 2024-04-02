"К новому туристическому сезону на территории активного отдыха "Берег" в Верхней Сысерти установили креативный арт-объект "Зонт". Это гигантская конструкция в виде красного зонта. Под ним смогут разместиться в дождливую погоду сразу 40 человек", — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что высота зонта, размещенного в поселке, составляет четыре метра, а диаметр выкрашенного в красный цвет купола — пять метров. У зонта имеются шток и ручка-держатель.

В пресс-службе добавили, что на реализацию проекта ушел месяц. Сейчас зонт находится на возвышенности, около смарт-отеля и лобби-бара. Конструкция выполнена из металла.