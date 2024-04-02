«Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация на сайте системы оформления обновилась вечером 1 апреля, и сейчас туристы могут въезжать в страну с бесплатными визами до конца апреля», — сообщили в компании.

Как сообщалось, режим бесплатных виз был введен правительством Шри-Ланки в ноябре 2023 года для увеличения турпотока до 31 марта 2024 года для семи стран и в том числе России. В этот день министр туризма страны Харин Фернандо сообщил, что он продлевается до 30 апреля. Однако въезжавшие на Шри-Ланку 1 и 2 апреля туристы "Интуриста" платили за визы, так как у аэропортовых служб не было информации о продлении.