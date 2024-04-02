"С каждым днем становится все теплее, а значит вскоре наши жители захотят прокатиться на каруселях, колесах обозрения и ракушках. К этому моменту все аттракционы должны быть проверены, исправны и иметь необходимые документы на осуществление развлекательной деятельности", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он напомнил, что владельцы аттракционов обязаны соблюдать правила эксплуатации, своевременно чинить и обслуживать технические средства, а также иметь необходимую документацию.

Ведомство отмечает, что инспекторы гостехнадзора за прошедшую неделю проверили 45 аттракционов. "По результатам проведенных надзорных мероприятий нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов выявлено не было", — добавили в министерстве.