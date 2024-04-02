"С 13 марта по 31 марта в Подмосковье прошло голосование за дерево, которое будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе. По итогам голосования со значительным отрывом победила лиственница из Волоколамского городского округа. Она набрала 49% голосов", — говорится в сообщении.

На втором месте дуб черешчатый из Воскресенского округа, он набрал 8,2% голосов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие 2021 человек.

Теперь заявка на участие во всероссийском конкурсе будет направлена в экспертную комиссию. Всеобщее онлайн голосование конкурса "Российского дерева года" пройдет с 1 мая по 1 августа 2024 года.

Победившая на региональном конкурсе лиственница растет на территории исторической усадьбы Гончаровых в Волоколамском округе, которую посещал Александр Пушкин. Дерево было посажено в конце XIX века.