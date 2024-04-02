"Мы знаем, как жители столицы любят велосипеды и поддерживаем развитие велодвижения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году проведем 3 велофестиваля — весной, летом и осенью. Приходите с друзьями и близкими", — сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Весенний велофестиваль пройдет 18 мая, ночной — 6 июля, а осенний — 14 сентября, уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. "Скоро мы откроем регистрацию на первый велофестиваль 2024 года. Он пройдет в традиционном и полюбившемся всем формате — с мероприятиями на старте и финише, а также велопрогулкой", — сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.