Курс евро составил 99,0725 руб./EUR1 в 10:03 МСК, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро опускался до 98,9875 руб. Между тем, доллар США к этому времени подорожал на 19 копеек — до 92,3325 руб./$1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,2 копейки — до 95,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику на старте основной сессии во вторник вслед за падением евро и ростом доллара США на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" торгуется вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года на фоне серии позитивных данных о состоянии экономики США, вышедшей в последние дни, и заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок.