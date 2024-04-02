При этом выручка АО выросла на 24,5% — до 870,1 млн рублей, себестоимость — на 25,6%, до 793,1 млн рублей, в результате компания получила валовую прибыль в размере 77 млн рублей, что на 14,2% больше, чем в 2022 году.

Вместе с тем управленческие расходы предприятия в прошлом году выросли на 5,7% и составили 71,139 млн рублей. "Вайнахавиа" увеличила прибыль от продаж со 106 тыс. рублей в 2022 году до 5,873 млн рублей в 2023 году. Однако прочие доходы сократились на 44% — до 6,177 млн рублей, прочие расходы — на 27,5%, до 7,781 млн рублей. Эти факторы повлияли на рост прибыли до налогообложения в 4,2 раза, которая составила по итогам года 6,171 млн рублей.

Кредиторская задолженность АО в прошлом году снизилась с 72,51 млн рублей до 40,327, дебиторская — выросла с 20,341 млн рублей до 35,826 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с 2022 годом, впервые достигнув отметки в 1 млн человек.

Также сообщалось, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни 100% находящихся в федеральной собственности акций АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта). Решение принято для привлечения правительством республики до конца 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.