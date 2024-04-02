"Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты по маршруту Минск — Стамбул", — говорится в сообщении на сайте организации.

В нем отмечается, что информацию об отмене рейсов для своих партнеров-турагентов сообщила компания PEGAS Touristik Belarus. По ее данным, все забронированные заявки с вылетом 30 марта 2024 года и далее будут аннулированы.

Как сообщают в компании PEGAS Touristik, все туристы будут вывезены, организационные вопросы в настоящее время решаются. Часть туристов из Стамбула уже вывезена, часть — вывозится. Всем туристам обеспечили проживание и питание.

"Вывоз туристов производится различными авиакомпаниями — в том числе "Белавиа", AZUR air, "Аэрофлот" и другими", — говорится в сообщении.

Ранее издание Turizm Guncel сообщало, что ЕС ввел запрет на полеты через Европу для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.