Ответчица является собственницей расположенного в селе Подвязье объекта культурного наследия федерального значения "Служебный (радиусный) корпус", входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Приклонских (Рукавишниковых)" XVIII-XIX вв.

В ноябре 2020 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области дало задание провести работы по сохранению здания.

Между тем, отмечает суд, "в сентябре 2023 года в ходе проверки был установлен факт ненадлежащего технического состояния объекта культурного наследия: утрачены крыша и перекрытия второго этажа, отсутствуют оконные и дверные заполнения, частично утрачено штукатурное и красочное покрытие фасадов, имеются многочисленные трещины в кирпичной кладке стен, локальные утраты кирпичной кладки".

"Выявленные факты и обстоятельства свидетельствуют о неосуществлении собственником расходов на содержание объекта и поддержания его в надлежащем техническом состоянии", — отмечается в сообщении.

Суд признал собственницу объекта виновной по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

"Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей", — говорится в сообщении.