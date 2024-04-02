Полеты будут осуществляться до конца летнего расписания дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям).

"В прошлом году на этом направлении было перевезено 20 тыс. пассажиров. В этом году также отмечается высокий спрос на билеты", — уточняется в сообщении.

Весенне-летнее расписание в этом году действует в аэропорту Хабаровска с 31 марта до 26 октября.

iFly Airlines основана в 2009 году в Москве, базируется в аэропорту "Внуково". На сайте компании говорится, что в эксплуатации находятся самолеты Airbus A330-200/300.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%), связанное с частными акционерами "Внуково".