"На предоставление гранта "Агротуризм" в бюджете Московской области в 2024 году предусмотрено 19,5 млн рублей, а в 2025 — 20 млн руб", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

Согласно условиям участия в конкурсном отборе, сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть зарегистрированы в Подмосковье и работать на сельской территории региона не менее 5 лет со дня получения гранта "Агротуризм".

Подать заявку можно до 22 апреля.

Грант выделяется тем хозяйствам, проекты которых прошли конкурсный отбор. Денежные средства фермеры могут потратить на приобретение или реконструкцию развлекательной инфраструктуры, её подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования или проведение работ по благоустройству территорий.