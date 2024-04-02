Рейсы теперь будут осуществляться трижды в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга планируется в 11:05, из Самарканда — в 19:10. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

"Самарканд — популярное направление у наших пассажиров из "северной столицы". Рейсы по этому маршруту мы начали выполнять прошлой весной и через год вводим дополнительную частоту", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно расписанию аэропорта "Пулково", из Санкт-Петербурга в Самарканд в настоящее время помимо "ЮТэйр" летают авиакомпании "Россия", и узбекские Qanot Sharq и Uzbekistan Airways.

В маршрутной сети "ЮТэйр" — более 120 направлений.