"Туры жители Хабаровского края раскупили в первый же день продаж. Всего было продано около 100 путевок", — отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что в рамках пилотного проекта флагманской инициативы "Край притяжения. Туризм в удовольствие" стоимость поездки для тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории региона более трех лет, составила 99 тыс. рублей. Остальную сумму компенсирует краевой бюджет.

"Путешествия запланированы на июль и август. Программа включает трансфер из Хабаровска до побережья Охотского моря и обратно, посещение островов, трехразовое питание, проживание в домиках, рыбалку, прогулки по эко-тропам, плавание на сапах, наблюдение за китами и многое другое", — сказано в сообщении.

О том, что правительство края будет субсидировать туркомпаниям затраты на организацию поездок жителей региона на Шантарские острова, в августе 2023 года в ходе Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток!" впервые сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Мы стремимся сделать доступнее отдаленные уголки края, среди которых знаменитые Шантарские острова, где обитает и один из наших туристических символов — гренландский кит. И мы работаем над тем, чтобы воочию увидеть этих гигантов могли все жители региона", — отмечал Дегтярев.

При этом, по словам главы региона, "массового туризма на Шантарах не может быть и не будет".

"Сколько туристов могут попасть туда так, чтобы не навредить китам и природе национального парка, ежегодно определяют ученые. От этих цифр будет зависеть конкретное количество льготных путевок на каждый сезон. Таким образом, мы продолжим уделять особое внимание сохранению баланса между экономикой и окружающей средой", — сказал он.

Нацпарк "Шантарские острова" входит в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье". Он расположен на 17 островах Шантарского архипелага и прилегающей к ним акватории Охотского моря шириной до 2 до 5 км.

В ХIХ веке акватория Шантарских островов была одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. В настоящее время Шантары являются местом обитания редких морских животных.

В летнее время район островов особенно выделяется как место концентрации двух видов гладких китов — гренландского и японского. В береговой зоне — лежбища настоящих тюленей — ларги и лахтака, а также колониальные гнездовья морских птиц, плотность которых весьма высока. Посетители национального парка практически гарантировано могут наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих — медведей, китов, тюленей. Статус нацпарка территория Шантарских островов получила в конце декабря 2013 г.