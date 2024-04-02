"Минэкономразвития России подвело итоги третьего этапа отбора проектов по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением правительства РФ №141, в рамках которого отобраны три проекта Сахалинской области по строительству и реконструкции гостиничных комплексов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, третий этап прошли проекты по строительству гостиничного комплекса "LEGENDA Аэро Отель Сахалин" в аэропорту Южно-Сахалинска, пятизвездочного гостиничного комплекса на территории проекта "Горная деревня" в составе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Еще один проект — реконструкция в областном центре многофункционального четырехзвездочного гостиничного комплекса "Legenda Pacific" с гостиницей Pacific Plaza и бизнес-центром.

"Для туристической отрасли региона это очень хорошая новость. Мы расширим номерной фонд за счет того, что три крупных региональных инвестиционных проекта получат кредитную поддержку благодаря решению президента РФ Владимира Путина о расширении лимитов программы по номерному фонду в стране", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

По его словам, все три гостиничных комплекса примут первых гостей через три года.

"Сахалинская область обладает огромным туристическим потенциалом, где хорошо отдыхать в любое время года", — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "ЛИГО Гостеприимство" Дмитрия Ли, чья компания построит гостиничный комплекс ski-in/ski-out со спа зоной в рамках проекта "Горная деревня".

Всего по итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, Минэкономразвития РФ отобрало 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК) с общим номерным фондом в 38,1 тысяч номеров. Кредитный портфель таких проектов составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость — 759 млрд рублей, сообщает пресс-служба.

Отбор по программе также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Прием заявок проходил с 1 декабря 2023 года и завершился 20 февраля 2024 года.