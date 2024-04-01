"Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты по маршруту Минск — Стамбул", — говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении подчеркивается, что все забронированные заявки с вылетом 30 марта и далее аннулированы, однако все туристы будут вывезены, организационные вопросы в данное время решаются. Часть туристов из Стамбула уже вывезена, часть — вывозится.

"Вывоз туристов производится различными авиакомпаниями — в том числе "Белавиа", AZUR air, "Аэрофлот" и другими", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЕС ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.