В рамках первого проекта планируется реконструкция отеля "Империал Клаб Делюкс". Здесь построят 68 номеров разных категорий, проведут переоснащение помещений и спа-салона. Инвестиции в проект составят 624,5 млн рублей.

"Ежегодно объект сможет привлекать свыше 100 тысяч туристов, как местных жителей, так и гостей из соседних регионов. Планируется, что реконструкция отеля завершится в четвертом квартале 2025 года", — отмечается в сообщении.

Второй проект предполагает создание аква-термального комплекса "Термы Наутико", в его составе планируется несколько бассейнов, в том числе, открытых термальных, зона с различными видами бань и саун, водные горки, летняя пляжная территория, спа-салон, детские игровые площадки.

Соглашение о намерениях реализации этого инвестпроекта с инвестициями около 1 млрд рублей подписали правительство Ульяновской области, Корпорация развития региона, Агентство по туризму и ООО "Центр Спа-Прогресс" в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Новые проекты позволят увеличить мощность номерного фонда для гостей города и создать место для семейного досуга. (...) Инструмент Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию ускорит введение их в строй. Работа ведётся по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", — цитирует пресс-служба губернатора региона Алексея Русских.

Обсуждение реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Приволжском федеральном округе (ПФО) состоялось в рамках визита вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Марий Эл на минувшей неделе.

По информации областной пресс-службы, в рамках этого нацпроекта в прошлом году в Ульяновской области реализовано 14 проектов. В текущем году на создание новых объектов туристической инфраструктуры региону выделено около 171 млн федерального финансирования.