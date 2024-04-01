"Рейс в столицу Грузии — первое зарубежное направление авиакомпании из международного аэропорта Пулково, открытое в 2024 году", — отмечается в сообщении.

Полеты выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Пулково в 10:40, посадка в Тбилиси в 15:35, в обратном направлении вылет в 16:35, посадка в Пулково в 19:35.

По информации авиакомпании, рейсы в Тбилиси "Азимут" выполняет, помимо Петербурга, из Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Уфы.

Маршрутная сеть авиакомпании из Санкт-Петербурга включает также пять внутрироссийских направлений: Москва, Калуга, Минводы, Саранск и Сочи.

Как сообщалось, "Азимут" стал первой авиакомпанией, вышедшей на маршрут Москва — Тбилиси после возобновления авиасообщения между РФ и Грузией в мае 2023 года.