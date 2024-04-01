"Пилотный проект по выдаче бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение нескольких недель", — написал он в соцсети X.

В посольстве Шри-Ланки в Москве в ответ на запрос "Интерфакса" подтвердили эту информацию.

"Да, продлили до конца апреля", — сообщили в дипмиссии.

Фернандо также сообщил, что за три месяца 2024 года Шри-Ланку посетили 608 тыс. иностранных туристов. Этот результат приближается к допандемийным показателям.

В конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней. Новый визовый режим был введен для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.

Бесплатные визы действовали в рамках пилотной программы по восстановлению туротрасли Шри-Ланки.

Прежде российским туристам нужно было оплатить сбор в размере от 50 до $60.