"С 28 апреля музей-усадьба переходит на летний режим работы в выходные и праздничные дни. Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 09:00 до 17:00, находиться на территории можно до 18:00", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается в пресс-релизе, с 28 апреля посещение мемориальных зданий возможно только в составе экскурсионной группы.

В музее также отметили, что выходные и праздники — дни повышенного экскурсионного спроса. Поэтому продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком.

Сообщается также, что 2, 3 и 7 мая музей работает в обычном режиме. При этом 5, 6 и 9 мая территория заповедника и мемориальные здания будут закрыты для посещения.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно Ясную Поляну посещают до 300 тыс. человек.