"На сегодняшний день на территории "Архыза" функционирует более 2,1 тыс. мест. А до конца 2024 года планируется запустить гостиницы, коттеджный комплекс и апарт-отель общей вместимостью около 2 тыс. мест", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число мест размещения на "Архызе" планируется увеличить почти вдвое.

В целом к 2030 году количество мест размещения на курорте планируется довести до 8,6 тыс.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.