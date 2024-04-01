"В 2023 году Южная Корея приняла 158,8 тыс. туристов из России, что на 165% превышает показатели 2022 года. По итогам первых трех месяцев этого года мы отмечаем рост объемов на 15-20% к аналогичным показателям предыдущего", — цитирует РСТ директора московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Ли Кёнмина.

По его словам, сейчас среди туристов очень много поклонников Hallyu – корейской волны, связанной с популяризацией во всем мире национальной культуры, поп-музыки, кино, дорам и игр.

Руководитель отдела маркетинга московского представительства НОТК Екатерина Лопухина сообщила, что совместно с туроператорами офис планирует продвигать сезонный туризм в Корее, так как желание понаблюдать за сменой сезонов в Корее привлекает наибольшее количество туристов. С января по март рекламная кампания будет касаться темы цветения, а также праздников и фестивалей, приуроченных ко дню рождения Будды, с апреля по июнь темой будут морские каникулы, с июня по сентябрь – красные клены, с августа по ноябрь – зимние виды спорта.

Вторым популярным направлением в НОТК назвали образовательный туризм. Молодежь и подростки смотрят корейские дорамы, слушают поп-музыку и хотят изучать корейский язык.

Как сообщил Ли Кёнмин, еще одно популярное направление туризма в Корею – поездки с медицинскими целями.

"До пандемии россияне с медицинскими целями чаще всего посещали Германию и Израиль, но в 2019 году Южная Корея обогнала Израиль: страну посетили порядка 30 тыс. медицинских туристов, а в Израиле тогда побывали 10 тыс. пациентов из России. В Корею едут не только за пластическими операциями – на них приходится чуть более 11% медтуристов, но также обращаются по поводу тяжелых заболеваний. К примеру, с онкологией – это 23,4% от общего числа обратившихся", — сообщил он.