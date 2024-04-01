"Ее участники познакомятся с историей возвышенности, на которой находится главная святыня города Торжка — Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь", — говорится в сообщении.

"Борисоглебский монастырь — один из самых интересных объектов, который привлекает внимание гостей города Торжка. Цель данной экскурсии — рассказать об исследованиях археологов, а также о развитии территории в период советского времени. Экскурсия уникальна тем, что подразумевает комплексный подход к теме", — рассказала директор ВИЭМ Ирина Жукова.

Во время пешеходной экскурсии, основанной на фактах из летописных источников, специалисты расскажут о монастырской возвышенности, которая имеет свои особенности формирования, продемонстрируют археологические находки, выявленные в культурном слое монастыря, связанные с проживанием людей и их деятельностью.

Экскурсию дополнит документальная хроника, снятая при проведении археологических раскопок. Просмотр состоится на музейной выставке "Торжок в фотографиях".

Выставка будет презентована 18 апреля.

Борисоглебский монастырь в Торжке — одна из трех первых обителей, созданных на русской земле. Монастырь основан около 1038 года преподобным Ефремом Новоторжским, слугой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Обитель сыграла важную роль в распространении христианства на Руси. За много веков монастырь не раз подвергался разорению, но каждый раз возрождался к жизни. Первый камень в основание соборной Борисоглебской церкви в 1785 году заложила лично императрица Екатерина II. Выдающийся российский архитектор Николай Львов создал Борисоглебский собор и надвратную церковь монастыря. Здесь работал над знаменитой Историей государства Российского историк Николай Карамзин.