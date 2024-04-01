"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025-2030 годах создание во всех национальных парках страны инфраструктуры для экологического туризма (в том числе в целях возможности посещения таких парков детьми), включающей в себя площадки для отдыха, музеи, визит-центры, экологические тропы и туристские маршруты, предусмотрев выделение в 2025 – 2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 30 млрд рублей", — говорится в тексте поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Правительству также поручено установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал и требования по созданию необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, соблюдение которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В рамках проекта "5 морей и озеро Байкал" планируется создать новые курортные зоны в 9 регионах, в том числе на побережье озера Байкал. В послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что при создании курортов на уникальном озере нужно придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть отсутствия отходов и неочищенных стоков.