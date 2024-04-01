"Территорию исторического кургана Аби-Гув благоустроят по нацпроекту "Туризм и развитие индустрии гостеприимства" в 2024 году", — сказал представитель кабинета министров.

По его данным, эскизный дизайн-проект уже разработан и утвержден, однако стоит вопрос о благоустройстве непосредственно самого кургана.

Конкурс будет открытым и пройдет в два этапа. С 1 апреля по 20 апреля будет проходить прием заявок и проектов. До 1 мая проведут рейтинговое голосование по выбору лучшего проекта и награждение победителя, призеров состязаний.

Заявки будет принимать конкурсная комиссия администрации города.

Аби-Гув — исторический курган, памятник археологического наследия. Место является туристической достопримечательностью равнинной части региона.

Курган высотой 6 и диаметром 31 метр относится к эпохе бронзы (III тысячелетие до н. э.). Со времён возвращения ингушей на плоскость, то есть с XVIII века, там проходили народные собрания, обсуждались важные вопросы и принимались решения, обязательные для жителей всей плоскостной Ингушетии.

В июне 1992 года именно около кургана народу было объявлено о принятии закона "Об образовании Ингушской Республики"

В 2000 году он был обследован археологами.

Аби-Гув — это также название окрестной местности, которая постепенно застраивается.