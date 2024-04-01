"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", предусмотрев финансирование в 2025-2030 годах мер поддержки туристской отрасли за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 403 млрд рублей, включая выделение на модернизацию и создание инфраструктуры крупных федеральных круглогодичных морских курортов (проект "Пять морей") дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 103 млрд рублей", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальным сайте Кремля.

Также правительству поручено включить в нацпроект по туризму мероприятия, обеспечивающие в том числе увеличение к 2030 году количества туристических поездок по территории России до 140 млн и увеличение к 2030 году вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт до 5%.

Ответственный за выполнение поручений – премьер-министр Михаил Мишустин.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в 2021 году, завершиться он должен был в 2024 году. Как ранее сообщали в Минэкономразвития, все действующие в рамках проекта меры поддержки бизнеса будут продлены.