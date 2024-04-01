Экспозиция выставки состоит из увеличенных фотографий памятных монет из золота и серебра. На них можно увидеть портреты артистов и музыкантов, а также фрагменты балетных постановок.

Так, серебряные монеты номиналом 100 рублей посвящены балетам "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". А на серебряной монете номиналом 25 рублей можно увидеть фрагмент балета "Ромео и Джульетта", которую Банк России выпустил в 2001 году тиражом 2 тыс. штук.

Все изображения сопровождает подробная справка о сюжете, который представлен на монетах. Из описания можно также узнать, в каком году была выпущена монета, из какого материала она изготовлена, а также, кто из художников-медальеров работал над дизайном.

Фотовыставка будет работать до конца сезона. Вход свободный.