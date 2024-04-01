Пассажирооборот в дальнем следовании в январе-марте 2024 года вырос на 12,5%, до 20,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные пассажироперевозки за первый квартал показали рост на 4,8%, до 254,4 млн человек. Пассажирооборот с начала года увеличился на 3,2%, до 7,5 млрд пасс-км.

Всего за январь-март 2024 года на сети РЖД было перевезено 281,3 млн человек, что на 5,4% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Пассажирооборот составил 28,1 млрд пасс-км (+9,9%).

За март 2024 года было перевезено в общей сложности 100,2 млн пассажиров (+3,4%). В дальнем следовании — 9,2 млн (+14,3% г/г и +13,6% м/м). Пассажирооборот составил 6,9 млрд пасс-км (+12,1% г/г). Перевозки в пригородном сообщении за прошлый месяц составили 91 млн человек (+2,5% г/г), пассажирооборот — 2,6 млрд пасс-км (+3,3%).