Согласно данным на сайте аэропорта, сбор за взлет-посадку увеличился с утвержденных в прошлом году 278 руб. до 300 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность — с 264 до 284 руб за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях выросла с 92 до 100 руб. на одного пассажира, на международных линиях — со 130 до 140 руб. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднялся с 99 до 107 руб. за человека, на зарубежных — со 111 до 120 руб.

Для иностранных авиакомпаний "Внуково" также подняло тарифы. Сбор за взлет-посадку вырос на 5,1%, с $11,8 до $12,4 за тонну МВМ, за авиабезопасность — на 5,6%, с $7,2 до $7,6 за каждого убывающего пассажира старше 2 лет. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 5,2%, до $10,1.

Минимальный сбор "Внуково" для воздушных судов бизнес-авиации с МВМ менее 50 тонн и вместимостью менее 20 кресел поднялся на 4,8%, до $550 за каждое судно.