"2 апреля 2024 года визовые центры Болгарии, возобновляют прием документов на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием осуществляется по записи", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте оператора, при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев. От сдачи отпечатков освобождаются только дети в возрасте до 12 лет.

Дополнительно в комплект документов необходимо будет предоставить справку с работы и финансовый документ (выписку с банковского счета).

С 22 марта визовые центры Болгарии приостановили прием документов на краткосрочные визы типа С. С июля 2023 года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора (80 евро).

Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне и будут выдавать иностранцам, в том числе российским гражданам, шенгенские визы, по которым в страны соглашения можно будет въехать воздушным и морским путем. Решение по въезду с визами этих стран через сухопутные границы Евросоюза будет принято позднее.