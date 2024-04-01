За это время сотрудники Русского музея проведут необходимые хозяйственные и технические работы. Уже в мае жители и гости Петербурга смогут прогуляться по знаменитым садам нашего города.

"Для сохранения красоты знаменитых аллей, раскрытия скульптур, запуска фонтанов, а также всесторонней подготовки сада к приему многочисленных гостей Летний сад будет закрыт на ежегодную просушку", — гово‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рится в сообщении.

Михайловский сад занимает около 10 гектаров в центре города, из них порядка 1000 квадратных метров составляют цветники, на которых произрастает более 40 видов многолетних растений. Здесь же растут старинные липы, которые требуют особого ухода.

Вся эта территория будет подготовлена к лету за время просушки, в мае у посетителей Михайловского сада появится возможность любоваться историческими цветниками и зеленеющими деревьями, старейшие из которых были завезены в Санкт-Петербург еще в XVIII веке.

В тёплое время стартует новый сезон ботанических экскурсий, а также будут проводиться концерты и мастер-классы.