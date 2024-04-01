"Клыки животного обнаружили инспекторы таможенного поста МАПП Краскино Уссурийской таможни в термосе и маникюрном наборе. Дериваты пытался вывезти из России гражданин КНР", — говорится в сообщении.

Клыки, вероятно, принадлежавшие волку, обнаружили во время таможенного досмотра багажа туристов с помощью рентгенустановки. Они были спрятаны в чемодане в разных местах, чтобы не перепутать, так как они отличаются друг от друга по качества. По словам иностранца, он планировал отдать клыки, которые ему подарил друг, своему сыну.

В отношении иностранца было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров, путем использования мест, затрудняющих обнаружение). Ему грозит штраф в размере трехкратной стоимости клыков с конфискацией. Зубы изъяты и направлены на экспертизу.