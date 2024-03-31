Как отмечает издание, оформление шенгенской визы потребует больше документов и времени по сравнению с национальной визой, к тому же придется сдавать биометрию. Пребывание в этих двух странах будет учитываться как дни, проведенные в шенгенской зоне. Как правило, турист может находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней в течение 180 дней.

Ожидается, что консульские службы Болгарии и Румынии начнут принимать документы на шенгенские визы в России уже с понедельника.

"Официально Болгария и Румыния с 1 апреля начинают выдавать шенгенские визы. Однако в каких консульствах на территории РФ — непонятно", — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, также непонятен и порядок выдачи виз: будет ли возможность получать многократные визы, сколько времени будут рассматриваться документы и т.д.

С 22 марта визовые центры Болгарии приостановили прием документов на краткосрочные визы типа С вплоть до 1 апреля. С июля 2023 года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора (80 евро).

Визовых центров Румынии в России нет. Работают консульства в Москве, Санкт-Петербурге.