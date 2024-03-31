"Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно", — отмечается в информации.

Согласно информации, в этот период из Баку 35 авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по более чем 70 направлениям. Увеличена частота рейсов в некоторые города‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​ России, Средней Азии и стран Персидского залива.

С марта увеличено количество рейсов по популярным европейским направлениям, таким как Париж, Прага, Барселона, Вена, Милан и Лондон. Кроме того, ожидается привлечение новых международных авиакомпаний, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.

Также в Международном аэропорту Гейдар Алиев в рамках плана подготовки к весенне-летнему переходному периоду принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности производственной деятельности и полетов.