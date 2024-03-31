Праздничная месса в Ватикане пройдет в 09:30 по местному времени (10:30 мск) на Площади Святого Петра, ее проведет папа римский Франциск. После богослужения понтифик обратится к верующим с традиционным благословением "Граду и миру" с центрального балкона базилики Святого Петра.

Обычно в Иерусалим на Пасху съезжаются туристы со всего мира, однако в этом году в городе не ожидают большого числа верующих из-за конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Кроме того, в преддверии католической Пасхи палестинским христианам ограничили доступ на территорию Старого города Иерусалима, в котором находятся святые для христиан места.