"В пятницу вечером из Шарм-эш-Шейха в Москву не смогли вылететь около 500 российских туристов из-за задержки рейса компании Southwind Airlines. Причиной стал запрет Евросоюза на перелеты этой авиакомпании через воздушное пространство одного из государств", — говорится в сообщении.

Российские туристы отдыхали по линии туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel.

Как отметили в министерстве, в аналогичной ситуации с вылетом из другой страны, туристам следует обратиться за помощью на горячую линию Росавиации +7 (499) 231-50-09 и в ассоциацию "Турпомощь" 8 (499) 678-12-03.

В пятницу российские туристы должны были вылететь в Москву рейсом под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Выполнение рейса было отложено, туристы вылетели в Москву на следующий день.