"Туроператор PEGAS Touristik пересадит своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эль-Шейх 30 и 31 марта. Этими же рейсами, по нашей информации, полетят и клиенты Coral Travel", — говорится в сообщении.

Вылет авиакомпании AZUR Air осуществляется из аэропорта "Внуково".

"Туристов, которые уже находятся в "Шереметьево", откуда выполняла рейсы Southwind, доставят в другой аэропорт на автобусах", — уточнили в АТОР.

Рейс ZF 904 состоится в 15:00. Время прибытия — 19:36 по Египту.

В пятницу отменился рейс с туристами PEGAS Touristik и Coral Travel из Шарм-эль-Шейха в Москву под кодом авиакомпании Air Cairo SM903, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Российские туристы вернулись в Россию в субботу.

Причиной отмены рейса мог стать запрет со стороны ЕС на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.