"Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, застрявших в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса авиакомпании Southwind. Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 4:27 местного времени. Туристы ожидали вылета в отелях", — рассказали в ассоциации.

По данным службы авиационного слежения Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

В пятницу российские туристы должны были вылететь в Москву рейсом под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Согласно табло аэропорта «Шереметьево», он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили.

Причиной тому мог стать запрет со стороны ЕС на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.