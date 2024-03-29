"Важно, что это направление входит в госпрограмму субсидирования воздушных перевозок. Поэтому на этот рейс будут доступны билеты по социальным, сниженным, тарифам. В том числе для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, молодых людей до 23 лет", — написал Шапша в своем телеграм-канале.

Рейсы будут выполняться по понедельникам.

Ранее сообщалось, что в 2019-2020 годах рейсы в Калининград из Калуги выполняла авиакомпания "Азимут". Он‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а рассчитывала возобновить полеты по этому маршруту в 2024 году.