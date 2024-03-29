"В этом году универсальные понтонные причалы установим на родине адмирала Ушакова в Хопылево и в левобережье Тутаева. Работы планируем завершить в третьем квартале года. Конкурсные документы уже размещены на электронной торговой площадке", — написал глава региона в телеграм-канале в пятницу.

Он также сообщил, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌то в этом году завершится строительство причалов для грузопассажирской переправы на левом и правом берегах Тутаева. В следующем году понтонные причалы планируется установить в Угличе, Мышкине, Пошехонье, Брейтове и на озере Неро в Ростове.

"Развитие речной инфраструктуры позволит нарастить турпоток в наши города и туристические локации, откроет новые перспективы для привлечения инвесторов", — отметил губернатор.