"Сейчас в фонде 550 млн рублей. Его объем все эти годы, пока туроператоры не платили взносы благодаря правительственным мерам, все равно вырос примерно на 35 млн рублей за счет управления фондом. Есть прирост также за счет новых компаний, выходящих на туристический рынок. По закону они должны платить взносы в полном объеме. Правда, этот прирост менее заметный, так как только в прошлом году число компаний, начинающих работу в туризме, превысило число уходящих с рынка", — цитирует его пресс-служба РСТ.

Как сообщалось, правительство РФ продлило на 2024 год льготу по уплате взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. В 2020-2023 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления оно фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространится и на 2024 год.

"Мы благодарны правительству за понимание проблем турбизнеса. Главное значение этой меры — в том, что она позволит турфирмам сэкономить на взносах и перенаправить денежные средства на развитие бизнеса, продвижение своих турпродуктов", — добавил Осауленко.

По его словам, речь идет о 25-30 млн сэкономленных рублей.

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года