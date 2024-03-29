"Творческая группа во главе с Артемием Лебедевым приезжала на "Эльбрус", чтобы проникнуться атмосферой высокогорного курорта", — говорится в сообщении.

Дизайнеры студии встречались со спасателями и службой эксплуатации, поднимались на ратраках на 4000 метров, общались с местным креативным сообществом и представителями малого б‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌изнеса, изучали окрестности.

В итоге для "Эльбруса" был разработан собственный шрифт. В знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб — атрибут любителей острых ощущений. Общее исполнение логотипа меняется, как погода в горах: на смену легкому снегопаду приходит пурга.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.