Как напоминают в правительстве, согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

"В 2020-2023 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространится и на 2024 год", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств.

"Оно не повлияет на обеспечение прав туристов. В фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели", — подчеркивают в пресс-службе кабмина.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что выездной туризм в России по итогам 2023 года сильно отстает от показателей допандемийного 2019 года, поэтому туроператоры по-прежнему нуждаются в поддержке государства.