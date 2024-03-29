"Волгоградский музей — уникальный. Коллеги лично приехали на монтаж экспозиции, бережно и с любовью раскладывали экспонаты. Мы видели, с каким трепетом они относятся к каждому предмету. Тульское музейное объединение с гордостью принимает на своих площадках подобные выставки, гордится выставками. Экспозиции вызывают большой интерес и у молодежи, и у представителей старшего поколения", — отметил директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.
В основу проекта положены материалы об участниках Сталинградской битвы. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, парадное и трофейное оружие, образцы трофейных немецких штандартов.
"С помощью этой выставки мы попытались показать посетителям весь путь Советской Армии от Сталинграда до Берлина, который стал самым длинным за историю Великой Отечественной войны. Не более трех раз за историю музея "Сталинградской битвы" эти предметы покидали его стены. Они не представлены в постоянной экспозиции, хранятся в фондах", — рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева.
В числе предметов — парадная форма Семена Буденного. Именно в этом мундире он был на Параде Победы 24 июня 1945 года на трибуне вместе с Иосифом Сталиным. Также в одной из витрин находится бекеша, в которой Константин Рокоссовский участвовал в Сталинградской битве. А 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы. Можно увидеть папку и авторучку Георгия Жукова.
В экспозиции также представлена икона "Владимирской Божией Матери". Она принадлежала семье Стрельцовых. Во время бомбежки Сталинграда в 1942 году бабушка Мария Ивановна Стрельцова начала молиться, и осколок бомбы попал в икону, не задев женщину. Мария Ивановна завещала эту икону своим детям. А те в свою очередь передали ее в дар музею "Сталинградской битвы".
Выставка будет работать до 22 мая.