"Волгоградский музей — уникальный. Коллеги лично приехали на монтаж экспозиции, бережно и с любовью раскладывали экспонаты. Мы видели, с каким трепетом они относятся к каждому предмету. Тульское музейное объединение с гордостью принимает на своих площадках подобные выставки, гордится выставками. Экспозиции вызывают большой интерес и у молодежи, и у представителей старшего поколения", — отметил директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

В основу проекта положены материалы об участниках Сталинградской битвы. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, парадное и трофейное оружие, образцы трофейных немецких штандартов.

"С помощью этой выставки мы попытались показать посетителям весь путь Советской Армии от Сталинграда до Берлина, который стал самым длинным за историю Великой Отече‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ственной войны. Не более трех раз за историю музея "Сталинградской битвы" эти предметы покидали его стены. Они не представлены в постоянной экспозиции, хранятся в фондах", — рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева.

В числе предметов — парадная форма Семена Буденного. Именно в этом мундире он был на Параде Победы 24 июня 1945 года на трибуне вместе с Иосифом Сталиным. Также в одной из витрин находится бекеша, в которой Константин Рокоссовский участвовал в Сталинградской битве. А 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы. Можно увидеть папку и авторучку Георгия Жукова.

В экспозиции также представлена икона "Владимирской Божией Матери". Она принадлежала семье Стрельцовых. Во время бомбежки Сталинграда в 1942 году бабушка Мария Ивановна Стрельцова начала молиться, и осколок бомбы попал в икону, не задев женщину. Мария Ивановна завещала эту икону своим детям. А те в свою очередь передали ее в дар музею "Сталинградской битвы".

Выставка будет работать до 22 мая.